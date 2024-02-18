Киев грозит Варшаве санкциями

Новое в польско-украинской дружбе. Киев в ответ на действия Варшавы планирует перекрыть поставки ее товаров. Поляков же это не пугает. Для усиления блокады к границе Украины выехали очередные колонны протестующих фермеров и перевозчиков. Уже во вторник они планируют заблокировать все КПП, морские порты и железнодорожное сообщение, остановив таким образом весь украинский импорт.