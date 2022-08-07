Киев из-за нехватки солдат отправляет на фронт раненых

Из-за высоких потерь киевский режим вынужден отправлять на фронт раненых солдат и недообученных мобилизованных граждан, заявили в ходе нового брифинга Минобороны России в воскресенье, сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что серьезный некомплект личного состава ощущают украинские формирования в районе боевых действий в Донбассе. В связи с этим Киевом принято решение досрочно отправить на передовую мобилизованных граждан, которые недавно начали подготовку в учебном центре 72-й мехбригады в городе Белая Церковь.



"Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений", - сообщили в российском военном ведомстве.



Уничтожен склад с натовским оружием



Во время брифинга было заявлено, что за последние сутки российские военные уничтожили 45 тонн боеприпасов, которые страны НАТО поставили украинской армии. Они хранились в Николаевской области.



Также за сутки уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", подавлены 4 украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", 2 взвода орудий "Мста-Б", взвод "Гиацинт-Б".



Всего с начала спецоперации в Украине российские войска уничтожили 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотник, 362 зенитных ракетных комплекса, 4 262 танка и других боевых бронемашин, 789 РСЗО, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета и 4 756 единиц специальной военной автомобильной техники.

