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Киев из-за нехватки солдат отправляет на фронт раненых
Из-за высоких потерь киевский режим вынужден отправлять на фронт раненых солдат и недообученных мобилизованных граждан, заявили в ходе нового брифинга Минобороны России в воскресенье, сообщает Sputnik Беларусь.
Отмечается, что серьезный некомплект личного состава ощущают украинские формирования в районе боевых действий в Донбассе. В связи с этим Киевом принято решение досрочно отправить на передовую мобилизованных граждан, которые недавно начали подготовку в учебном центре 72-й мехбригады в городе Белая Церковь.
"Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений", - сообщили в российском военном ведомстве.
Уничтожен склад с натовским оружием
Во время брифинга было заявлено, что за последние сутки российские военные уничтожили 45 тонн боеприпасов, которые страны НАТО поставили украинской армии. Они хранились в Николаевской области.
Также за сутки уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", подавлены 4 украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", 2 взвода орудий "Мста-Б", взвод "Гиацинт-Б".
Всего с начала спецоперации в Украине российские войска уничтожили 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотник, 362 зенитных ракетных комплекса, 4 262 танка и других боевых бронемашин, 789 РСЗО, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета и 4 756 единиц специальной военной автомобильной техники.
Фото:ANATOLII STEPANOV
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