Киев хочет заполучить иностранных пилотов, пока собственные будут обучаться на F-16

Киев желает заполучить иностранных пилотов, пока собственные будут обучаться на F-16, передает Times. Так Украина пытается обойти требования Запада для получения истребителей. В них входит обучение украинских пилотов на иностранном языке, получение разрешения, а главное - создание инфраструктуры и логистики для самолетов. Зарубежные издания уже не раз подмечали: на носу непогодливый сезон и Киев не успеет выполнить требования, поэтому прибегнул к подобным прошениям. Но западные страны не рассматривают возможность отправки своих пилотов-истребителей F-16 в Украину - сообщает издание The Times.