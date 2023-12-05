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Киев могут заставить сесть за стол переговоров с Россией - британские СМИ

Британские дипломаты могут заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, поскольку Зеленский провалил контрнаступление.

Как утверждает издание Daily Express, британские дипломаты планируют оказать давление на Киев, чтобы тот сел за стол переговоров с Москвой. Отмечается, что украинское контрнаступление не было похоже на тот успех, на который рассчитывали. Это вызывает сомнение, что киевский режим вообще способен выиграть войну каким-либо значимым военным способом.

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