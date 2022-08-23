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Киев не готов к прекращению огня, чтобы "успокоить Россию" - заявил Зеленский

Киев не готов к прекращению огня, чтобы "успокоить Россию" - заявил Зеленский

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