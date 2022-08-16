Киев не может гарантировать безопасного проезда МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев не может гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС, заявил журналистам заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Об этом пишет РИА Новости.

"Гарантии с украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются", - сказал Вишневецкий.

По его словам, заезд с украинской стороны предполагает, что Киев должен обеспечить безопасность. "О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают ЗАЭС и Энергодар. Они просто обстреливают и гарантировать ничего не могут", - указал он.