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Киев объявил экономическую войну Будапешту

"Незалежная" решила ввязаться еще в одну войну - на сей раз экономическую. Офис Зеленского подтвердил, что транзит нефти в Венгрию был прекращен по политическим соображениям - чтобы наказать Будапешт и заставить его быть лояльнее к Украине.

Вот только там тоже не лыком шиты. В ответ Орбан заявил, что намерен блокировать Киеву доступ к средствам из Европейского фонда мира: Зеленский должен получить из него 6,5 млрд евро на закупку оружия.

Кстати, вместе с Венгрией доступа к нефти лишилась и Словакия. Обе эти страны уже потребовали от Еврокомиссии вмешательства.

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