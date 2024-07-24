Киев объявил экономическую войну Будапешту

"Незалежная" решила ввязаться еще в одну войну - на сей раз экономическую. Офис Зеленского подтвердил, что транзит нефти в Венгрию был прекращен по политическим соображениям - чтобы наказать Будапешт и заставить его быть лояльнее к Украине.

Вот только там тоже не лыком шиты. В ответ Орбан заявил, что намерен блокировать Киеву доступ к средствам из Европейского фонда мира: Зеленский должен получить из него 6,5 млрд евро на закупку оружия.