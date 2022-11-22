Киев отреагировал на шарф премьер-министра Венгрии - что не так с изображением?

Громкий скандал вызвало появление на публике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с атрибутикой болельщика: на шарфе премьера изображена карта его страны, в состав которой включены части Украины и Румынии. Эти регионы оказались отторгнутыми от Венгрии по итогам Первой мировой войны, государство всегда добивалось возврата этих территорий, поскольку население там преимущественно венгерское. Официальный Киев сразу отреагировал на историю с шарфом: в МИД пригласили посла Венгрии и вручили ему ноту с требованием немедленных извинений. Будапешт на этот демарш пока не отреагировал. Между тем Венгрия активно наделяет гражданством лиц, проживающих в юго-западных областях Украины: по некоторым данным, там уже большая часть населения имеет венгерские паспорта. Это, однако, вызывает в Киеве гораздо меньшее беспокойство, чем шарф премьера.