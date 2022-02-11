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Киев получил 130 тонн военной помощи от США, а в районе Черного моря могут разместить боевые группы НАТО

Между тем Киев получил очередную партию военной помощи от США в размере 130 тонн. Груз включает противотанковые комплексы Javelin, снаряды для гранатомета и другое вооружение. Как отметил министр обороны Украины, всего Киев получил от Вашингтона более тысячи 200 тонн оружия. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. Дополнительное финансирование Киев получит от Швеции. В рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной Стокгольм решил выделять ей ежегодно в течение ближайших семи лет 22 миллиона евро.

В районе Черного моря могут разместить боевые группы НАТО

В Румынии в районе Черного моря могут появиться боевые группы НАТО. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса. Сейчас войска НАТО уже размещены в странах Балтии и Польше.

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