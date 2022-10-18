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Киев получил 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Киев получил 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев получил часть обещанной Брюсселем макрофинансовой помощи в размере 2 млрд евро, сообщает БелТА.

В посте Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены на неотложные расходы в социальной и гуманитарной сферах. Премьер отметил, что это первый транш из 5 млрд евро, которые обещал Евросоюз Украине.

Глава правительства подтвердил, что в этом году Украина уже получила от Евросоюза 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые помогли укрепить экономику государства.

13 октября Киев получил $1,3 млрд экстренного финансирования от МВФ.

Фото: pixabay

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