Киев получил 81 т боеприпасов от США, а Литва возводит заграждения на границе с Беларусью

Тем временем Киев получил очередную партию военной помощи от США - 81 тонну боеприпасов. По сообщениям "РБК-Украина", Вашингтон планирует предоставить Киеву груз на сумму около 200 миллионов долларов. Это боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое.

Литва возводит заграждения на границе с Беларусью. Уже установлено более 200 километров колючей проволоки. Стоимость работ оценивается в 152 миллиона евро. Вильнюс надеялся получить финансирование по линии ЕС, но Брюссель отказал, заявив, что не дает деньги на строительство преград и барьеров.