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Киев получит от Польши очередную партию танков

Польша охотно поддерживает миссию "до последнего украинца".Уже на этой неделе Варшава передаст Киеву 10 танков Leopard 2, объявил журналистам министр обороны Польши. Ранее оборонные ведомства ФРГ и Польши договорились о создании спонсорской коалиций стран, имеющих на вооружении танки Leopard разных моделей. Инициативу и главенствующую роль в создании таких объединений с гордостью взял на себя Мариуш Блащак. Он готов отдать Украине ненужное, но, тем не менее, смертоносное оружие. 4 танка Leopard уже поступили на службу киевскому режиму в конце февраля.

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