3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Киев получит от Польши очередную партию танков
Польша охотно поддерживает миссию "до последнего украинца".Уже на этой неделе Варшава передаст Киеву 10 танков Leopard 2, объявил журналистам министр обороны Польши. Ранее оборонные ведомства ФРГ и Польши договорились о создании спонсорской коалиций стран, имеющих на вооружении танки Leopard разных моделей. Инициативу и главенствующую роль в создании таких объединений с гордостью взял на себя Мариуш Блащак. Он готов отдать Украине ненужное, но, тем не менее, смертоносное оружие. 4 танка Leopard уже поступили на службу киевскому режиму в конце февраля.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов