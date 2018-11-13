Киев предлагает провести внеочередное заседание контактной группы в связи с прошедшими в Донбассе выборами. ОБСЕ уже поддержала инициативу. Напомним, выборы глав и депутатов самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли в воскресенье. Состоится ли это внеочередное заседание - пока неизвестно.