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Киев предлагает провести внеочередное заседание контактной группы

Киев предлагает провести внеочередное заседание контактной группы в связи с прошедшими в Донбассе выборами. ОБСЕ уже поддержала инициативу. Напомним, выборы глав и депутатов самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли в воскресенье. Состоится ли это внеочередное заседание - пока неизвестно.

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