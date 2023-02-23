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Киев предупредили, что ресурсы Вашингтона не бесконечны, а тем временем цунами санкций разрушает экономику Евросоюза
Резервы США не бесконечны. Американская администрация предупредила Киев о том, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки. "Мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - заявил агентству Reuters источник из числа американских чиновников, говоря о боевых действиях на украинской территории. Агентство также обнародовало данные соцопроса, которые указывают на снижение поддержки оказания военной помощи Киеву среди граждан США. Так, если в апреле 2021 года предоставление помощи поддерживали 73 % американцев, то в начале февраля этот показатель снизился до 58 %.
Из-за действий администрации Байдена ослаблена экономика Европы. Об этом завил премьер-министра Венгрии Виктор Орбан. По оценке политика, Европа за последний год ослабла, потому что администрация Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским. Цунами санкций стали ослаблять европейскую экономику, а богатую дешевой энергией Америку все это не затронуло, отметил Виктор Орбан.
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