Киев предупредили, что ресурсы Вашингтона не бесконечны, а тем временем цунами санкций разрушает экономику Евросоюза

Резервы США не бесконечны. Американская администрация предупредила Киев о том, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки. "Мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - заявил агентству Reuters источник из числа американских чиновников, говоря о боевых действиях на украинской территории. Агентство также обнародовало данные соцопроса, которые указывают на снижение поддержки оказания военной помощи Киеву среди граждан США. Так, если в апреле 2021 года предоставление помощи поддерживали 73 % американцев, то в начале февраля этот показатель снизился до 58 %.