Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе Артемовска. Это подтвердил один из командующих ВСУ в городе, пишет sb.by со ссылкой The Wall Street Journal.



"Пoка курс oбмена наших жизней на их жизни в пoльзу рoссиян. Если так прoдолжится, мы можем закoнчиться", - сказал командующий.



Фото:sb.by