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Киев признал, что украинские войска несут большие потери в районе Артемовска

Киев признал, что украинские войска несут большие потери в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе Артемовска. Это подтвердил один из командующих ВСУ в городе, пишет sb.by со ссылкой The Wall Street Journal.

"Пoка курс oбмена наших жизней на их жизни в пoльзу рoссиян. Если так прoдолжится, мы можем закoнчиться", - сказал командующий.

Фото:sb.by

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