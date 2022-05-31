Несмотря на экономические потери своих западных друзей, Киев продолжает выпрашивать у Брюсселя и Вашингтона деньги. Еврокомиссия заявила, что готова финансировать восстановление Украины. Но для этого стране нужно провести реформы в системе управления, повысить независимость судов и начать бороться с коррупцией.

Работающие на месте журналисты публикуют фотографии из перешедшего под контроль сил ДНР города. В ужасном состоянии после себя оставили один из детских садов боевики нацбатальона "Азов". Сейчас на территории завода "Азовсталь" работают следователи СК России. Они осмотрели несколько помещений, в которых располагался личный состав и офицеры. Ранее на территории завода нашли иностранное оружие и форму националистов.