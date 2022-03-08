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Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского

8 марта с 10 утра российская сторона снова объявляет режим тишины. Готовятся открыть гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Украинская сторона возможность их создания пока не опровергла, но и не подтвердила. К сожалению, людей ВСУ используют как живой щит. Вырваться из того же Мариуполя удается немногим - ползком и под выстрелы в спину своих же соотечественников.

Идут бои за аэропорт Николаева. Ночью силы РФ ударили по военным объектам в Ахтырке. Сообщалось о пожаре на нефтебазе в Житомирской области. Рано утром были слышны выстрелы в Донецке. Украинские войска выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров. Владимир Зеленский накануне подписал указ об отзыве украинских миротворцев по всему миру. Контингент призвали обратно в Украину для участия в боевых действиях.

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