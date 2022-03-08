Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского

8 марта с 10 утра российская сторона снова объявляет режим тишины. Готовятся открыть гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Украинская сторона возможность их создания пока не опровергла, но и не подтвердила. К сожалению, людей ВСУ используют как живой щит. Вырваться из того же Мариуполя удается немногим - ползком и под выстрелы в спину своих же соотечественников.