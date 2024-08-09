Киев просит США разрешить удары дальнобойным оружием по России - Washington Post

В ночь на 9 августа регионы России подверглись массированной атаке дронов. Средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников, большинство над Белгородской областью. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены 7 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. 4 дрона ударили по дому в городе Шебекино, возник пожар в нескольких квартирах. В Липецкой области произошло возгорание на военном аэродроме. Пожар потушили, в результате атак дронов пострадали 9 человек. Ситуация нормализовалась только под утро. Продолжается эвакуация жителей Курской области - уже вывезено около 3 тысяч.

Украина же просит у США разрешить удары дальнобойными ракетами по территории России. Речь идет об атаках на военные аэродромы, которые Россия использует для отражения атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет Washington Post. В то же время в Госдепартаменте США заявляют: Вашингтон не потерпит использования своего вооружения в условиях, которые могут привести к ядерной эскалации. Вашингтон поспешил откреститься от действий Украины, заявив, что "Зеленский не предупреждал его о своих планах". Однако в Пентагоне -отметили: операция ВСУ вполне укладывается в политику США.