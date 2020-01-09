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Киев рассматривает 3 основные версии катастрофы Boeing 737

Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию вчерашней катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины". Следствию уже переданы найденные бортовые самописцы. Оба ящика имеют внешние повреждения. Документация и обломки самолета собраны в безопасном месте. Украина направила в Иран группу своих специалистов. И сегодня Совет нацбезопасности и обороны заявил, что рассматривает 3 основные версии: поражение лайнера зенитной ракетой, теракт либо взрыв двигателя по техническим причинам.

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