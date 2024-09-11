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Киев согласился на транзит российской нефти для европейских компаний
Удивительной природы жонглирование понятиями. В Киеве заявили, что не против осуществлять транзит российской нефти по территории Украины для нужд европейских компаний.
Как заявил премьер-министр Шмыгаль, после покупки энергоресурс перестает принадлежать России. А ко всему прочему Киев будет получать деньги за транзит. Чиновник отметил, что власти страны допускают тот факт, что ЕС может вести переговоры о закупке нефти без участия и ведома Украины. Она выступит в своем давнишнем амплуа - подневольно выполняющей чужие прихоти.
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