Киев внес лидера СДПГ Мютцениха в "список террористов" за призыв к прекращению огня

Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених сообщил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", так как он выступал за прекращение огня и возможность дальнейших дипломатических шагов. Об этом пишет РИА Новости.

"Я был раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступал за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня", - сказал Мютцених на дебатах СДПГ в Берлине в субботу. Его цитирует немецкое информагентство dpa.

По его словам, в этой связи ему также поступали угрозы. "На основании включения в список террористов украинского правительства поступали, так сказать, вторичные угрозы. С этим тоже нелегко справиться", - добавил политик.

Мютцених отметил, что если приверженность прекращению огня является критерием для такого списка, то в него следует включить и генсека ООН Антониу Гутерриша. Он также сказал, что тех, кто, как и он сам, выступает за дипломатию в отношении конфликта на Украине, подвергают "дискриминации".

Политик обвинил в подобной дискриминации партнеров его партии по правительственной коалиции - "Зеленых" и СвДП. "Остается фактом, что… большинство войн в конечном итоге не были закончены на поле боя", - заключил он.