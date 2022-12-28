ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Киев вновь попался на лжи

Новый снаряд фейков и игра на эмоциях в информационной войне со стороны Киева.

Депутат Верховной рады Леся Василенко твитнула фото мальчика, написав, что, мол, в Украине не осталось детей, а только маленькие люди с глазами стариков, уставшие от жизни, которую еще не успели прожить.

На снимке, пишет Леся - Марк. Ему 8 лет, он только что пережил российский артналет. Но на самом деле это фото с испаноязычной обложки романа писательницы Кристины Маккенны "Забытый человек", которому уже 9 лет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все