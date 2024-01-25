Киев выступил с заявлением в связи с уничтожением самолета с украинскими пленными

Киев лишь спустя 12 часов после трагедии выступил с заявлением в связи с гибелью самолета, на котором летели украинские пленные. Конкретики нет, вину не признают. Более того Зеленский призвал к "международному расследованию". Однако Франция уже заблокировала экстренное заседание Совбеза ООН по этому поводу, проведения которого требовала на сегодня Россия.



Так или иначе, к настоящему моменту не осталось сомнений, что именно украинская ПВО сбила накануне возле Белгорода военно-транспортный Ил-76. Погибли 74 человека, из них 65 - украинские пленные, которых доставляли к пункту обмена.