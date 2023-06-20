Киев заплатил 800 млн долларов за невыполненные контракты

Киев с февраля прошлого года заплатил 800 млн долларов за контракты, которые полностью или частично не выполнены.

Как пишет "Нью-Йорк Таймс", часть вооружений по договорам с подрядчиками ВСУ так и не получили. Другая часть требовала капитального ремонта или годилась только на то, чтобы разобрать ее на запчасти.