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Киев заплатил 800 млн долларов за невыполненные контракты
Киев с февраля прошлого года заплатил 800 млн долларов за контракты, которые полностью или частично не выполнены.
Как пишет "Нью-Йорк Таймс", часть вооружений по договорам с подрядчиками ВСУ так и не получили. Другая часть требовала капитального ремонта или годилась только на то, чтобы разобрать ее на запчасти.
По данным газеты, около 30 процентов киевского арсенала находится на ремонте постоянно. Это, по оценке военных экспертов, крайне высокий показатель.
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