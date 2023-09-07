Киев запретил своим чиновникам и депутатам ездить в Польшу, пока Варшава не разрешит ввоз украинского зерна

Срок введенного Европейской комиссией запрета на сельхозпродукцию из Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета не решен, и Варшава упирается больше всех. Дружба дружбой, а свои национальные интересы куда дороже! Вероятно, и из-за сокращения потока киевских гостей в Варшаве вряд ли расстроятся. Там уже устали от десятков тысяч украинских беженцев.