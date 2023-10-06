Пока Вашингтон ищет лазейки для финансирования Украины, Киев зарабатывает на контрабанде. ФСБ России заявила о перехвате за год 370 кг произведенных в Украине наркотиков.

По сообщениям пресс-службы ведомства, поставки шли транзитом через страны ЕС - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. Уточняется, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили направлялись в Киев. Оттуда их забирали наркокурьеры - украинцы, которые не подлежат призыву в ВСУ или россияне, проживающие на украинской территории.