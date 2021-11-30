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Киев заявил о намерении построить стену на границе с Беларусью
В погоне за одобрением своих западных хозяев официальный Киев тоже заявил о намерении построить стену на границе с Беларусью. Планируемый бюджет - миллионы долларов, которые можно было бы распределить в более проблемные сферы страны. Социальную, экономическую или любую другую. О том, что думают обычные украинцы о "большой киевской стройке" рассказали в эфире украинского телеканала NewsОne.
Украинцы о строительстве стены на границе с Беларусью.
- На украинском: Уже один кордон мы строили с Россией, и он стоит недостроенный. Я считаю, что это зря потраченные деньги.
- Уже ставили, и показывает опыт других стран, что эта стена ничего не даст, только деньги куда-то деваются и так далее…
- На украинском: Лучше бы эти деньги пошли на медицину и образование, потому что это две сферы, где действительно нужно помочь.
- Это большие деньги будут, если они начнут строить. Для чего это строить? От кого?
Вопросы, на которые у украинских властей есть заготовленные ответы. Восточная угроза, нашествие мигрантов - все то, что уже много раз было опровергнуто даже внутри стран коллективного Запада.
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