Киев заявил о намерении построить стену на границе с Беларусью

В погоне за одобрением своих западных хозяев официальный Киев тоже заявил о намерении построить стену на границе с Беларусью. Планируемый бюджет - миллионы долларов, которые можно было бы распределить в более проблемные сферы страны. Социальную, экономическую или любую другую. О том, что думают обычные украинцы о "большой киевской стройке" рассказали в эфире украинского телеканала NewsОne.





Украинцы о строительстве стены на границе с Беларусью.

- На украинском: Уже один кордон мы строили с Россией, и он стоит недостроенный. Я считаю, что это зря потраченные деньги.



- Уже ставили, и показывает опыт других стран, что эта стена ничего не даст, только деньги куда-то деваются и так далее…



- На украинском: Лучше бы эти деньги пошли на медицину и образование, потому что это две сферы, где действительно нужно помочь.



- Это большие деньги будут, если они начнут строить. Для чего это строить? От кого?





