Не далее как в марте бывший американский сенатор - отъявленный русофоб Линдси Грэм - по приезде в Киев лично призвал украинцев умирать за интересы США. По информации The Washington Post, он настоятельно рекомендовал киевским властям отправлять молодежь младше 25 на фронт, что, собственно, вашингтонский приспешник Зеленский и выполнил.



Кроме того, подписан еще один закон, согласно которому отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Они должны пройти повторную комиссию, чтобы подпасть под одну из оставшихся категорий - "годен" или "не годен".