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Киевский режим снизил призывной возраст - Зеленский подписал соответствующий закон
Минимальный возраст мобилизации для украинцев снижен с 27 до 25 лет. Диктатор Зеленский под грифом "войны до последнего украинца" подписал соответствующий закон.
Не далее как в марте бывший американский сенатор - отъявленный русофоб Линдси Грэм - по приезде в Киев лично призвал украинцев умирать за интересы США. По информации The Washington Post, он настоятельно рекомендовал киевским властям отправлять молодежь младше 25 на фронт, что, собственно, вашингтонский приспешник Зеленский и выполнил.
Кроме того, подписан еще один закон, согласно которому отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Они должны пройти повторную комиссию, чтобы подпасть под одну из оставшихся категорий - "годен" или "не годен".
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