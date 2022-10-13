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Киевский режим заявил о членстве в НАТО

В отрыве от реальности. Киев сам себя объявил членом НАТО. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил генсека альянса Столтенберга за поддержку и указал, что "Украина прошла долгий путь и де-факто присоединилась к военному блоку, внося значительный вклад в безопасность свободного мира". Похоже, режим Зеленского де-факто не следит за международной повесткой. На днях глава альянса признал, что победа России в украинском конфликте станет поражением НАТО.

Этими словами Столтенберг только подтвердил, что блок уже давно воюет против России. А Киев - лишь назначенный полигон. И если речь пойдет о переговорах, то вести их будут исключительно Москва и Вашингтон.

Фото: pixabay

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