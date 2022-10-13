Киевский режим заявил о членстве в НАТО

В отрыве от реальности. Киев сам себя объявил членом НАТО. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил генсека альянса Столтенберга за поддержку и указал, что "Украина прошла долгий путь и де-факто присоединилась к военному блоку, внося значительный вклад в безопасность свободного мира". Похоже, режим Зеленского де-факто не следит за международной повесткой. На днях глава альянса признал, что победа России в украинском конфликте станет поражением НАТО.