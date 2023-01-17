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Киевский суд разрешил арестовать экс-президента Украины Януковича заочно
Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана, сообщили 17 января в офисе генерального прокурора Украины. Об этом пишет РИА Новости.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшего президента Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сам Янукович покинул территорию Украины еще в феврале 2014 года.
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