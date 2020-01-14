Киевский торговый центр затопило кипятком: есть пострадавшие

В Киеве затопило торгово-развлекательный центр. Рядом со зданием произошел большой прорыв теплосети. В результате кипятком залило дорогу, первый этаж комплекса. Район накрыла паровая завеса. Есть пострадавшие. Охранники и медики выносили некоторых посетителей на руках: те получили ожоги. Кроме того, произошел подмыв асфальтового покрытия. В образовавшееся отверстие частично попало маршрутное такси. Госпитализация понадобилась семерым.