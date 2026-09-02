Киеву не видать ни денег, ни ПВО

Европа нанесла двойной удар по ожиданиям Киева. Руководство ЕС дало понять, что быстрой финансовой помощи Украине ждать не стоит, несмотря на требования Зеленского: ускорение выплат 90 млрд евро не рассматривается. В Брюсселе отметили, что выделение этих средств уже является невероятно амбициозным планом.

Одновременно с этим глава евродипломатии Каллас по итогам встречи министров обороны ЕС в Ирландии также не обнадежила Киев. Она подчеркнула, что никаких решений по поставками Украине систем ПВО принято не было. По ее словам, сейчас Брюссель ищет для Украины хотя бы ракеты с истекающим сроком годности.

Ситуацию для Киева усугубляет и то, что обещанные 90 млрд европейцы требуют тратить на закупку вооружений исключительно собственного, европейского производства.