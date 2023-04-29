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Киеву не нравится: МИД Украины вручил ноты протеста Польше и представительству ЕС
МИД Украины вручил ноты протеста Польше и представительству ЕС с требованием немедленно разблокировать транзит украинского зерна. Киев также настаивает на возобновлении в полном объеме агроимпорта, который приостановлен странами Центральной Европы. Ситуация в этой сфере становится все запутаннее.
Накануне Еврокомиссия объявила, что добилась договоренностей с Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией и Болгарией об отказе от ограничений на украинскую сельхозпродукцию. При этом крестьянам указанных стран обещана компенсация в сумме 100 млн евро. Однако уже сегодня польский канал RMF24 сообщил, что полный запрет на ввоз пшеницы, рапса и подсолнечника со стороны пяти стран вступит в силу 2 мая. Вероятно, торг между Брюсселем и государствами Центральной Европы все еще продолжается, и стороны не перестают повышать ставки.
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