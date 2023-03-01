Киеву не видать американских истребителей

Запад продолжает истощать собственные оружейные запасы в угоду Киева. Берлин передал Украине все свои системы ПВО - Skynex и Skyranger, оставив небо над столицей Германии без защиты, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Он отметил, что ФРГ не хватает всего. В случае конфликта страна даже не смогла бы себя защитить без помощи США.

Европейские государства, обещавшие поставить ВСУ танки Leopard 2, оказались не готовы направить Киеву заявленное число машин. "Спустя почти месяц после того, как Берлин пообещал поставить в Украину необходимое количество техники, поток танков, о котором клялись многие лидеры, больше похож на струйку", - пишет The New York Times.

В Вашингтоне не видят смысла начинать сейчас обучение украинских летчиков использованию F-16, поскольку Киев может никогда их не получить, заявили в Пентагоне. Там отметили, что производство новых истребителей для Украины заняло бы у США от 3 до 6 лет, на поставку устаревших моделей надо полтора-два года. При этом помощник главы Пентагона заявил, что Киеву следует уже начать самому платить за поставляемое ему вооружение.