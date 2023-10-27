Киеву придется долго ждать обещанные миллиарды Байдена

В американском Конгрессе происходит именно то, чего больше всего опасался Белый дом: новый спикер палаты представителей всячески препятствует выделению денег на дальнейшее вооружение Украины. В своем интервью каналу FoxNewsМайк Джонсон заявил, что запрос о поддержке Киева и Тель-Авива должен быть разделен: решение по каждой стране следует принимать отдельно. Кроме того, следует провести аудит расходов на поддержку Украины. У конгрессменов есть серьезные сомнения в том, что помощь этой стране эффективна и не расхищается.