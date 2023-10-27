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Киеву придется долго ждать обещанные миллиарды Байдена

В американском Конгрессе происходит именно то, чего больше всего опасался Белый дом: новый спикер палаты представителей всячески препятствует выделению денег на дальнейшее вооружение Украины. В своем интервью каналу FoxNewsМайк Джонсон заявил, что запрос о поддержке Киева и Тель-Авива должен быть разделен: решение по каждой стране следует принимать отдельно. Кроме того, следует провести аудит расходов на поддержку Украины. У конгрессменов есть серьезные сомнения в том, что помощь этой стране эффективна и не расхищается.


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На нас лежит ответственность за управление финансами американского народа. Мы должны убедиться, что Белый дом ответственно расходует эти доллары.
Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса США

Судя по заявлениям Джонсона, обещанные Украине "байденовские миллиарды" Конгресс выделит еще не скоро, если выделит вообще.

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