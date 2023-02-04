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Киеву все мало: теперь Украина требует от Запада военно-морской флот

Ни дня без нового оружия. Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него вошли снаряды дальностью 150 километров, а также боеприпасы для HIMARS, комплексы Javelin, средства ПВО, беспилотники и тяжелые пулеметы. Но Киеву все мало. По мнению замглавы МИД Украины, теперь стране срочно нужен военно-морской флот.


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В Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот. У Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займет месяцы, а может быть, и годы, но мы должны начать.
Андрей Мельник, замминистра иностранных дел Украины

В Польше тем временем приступили к обучению украинских солдат обращаться с танками Leopard.

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