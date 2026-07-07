Килинкаров: Италия выступила против продолжения финансирования Украины в 2027 году

Перед началом саммита НАТО наблюдался раскол среди европейских стран по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов:

"Мы видим в определенной степени раскол европейских стран на тех, которые хотели бы чтобы этот конфликт продолжался (а следовательно, нужно дополнительное финансирование для продолжения этого конфликта), и тех, которые, по всей видимости, уже устали от этой войны и дурацких, никому не нужных затрат, которые не приводят к желаемому результату. Они настаивают на том, что надо прекратить финансирование. Не то, чтобы прекратить, но, по крайней мере, сократить финансирование и таким образом выйти на взаимоприемлемое компромиссное решение и завершить этот конфликт".

Украинский политик отметил, что Италия одной из первых публично выступила против включения в резолюцию пункта о продолжении финансирования Украины в 2027 году. Рим не согласен брать на себя такие долгосрочные финансовые обязательства и заявил, что не будет за это голосовать.