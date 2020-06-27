Километровые очереди за топливом наблюдают в Исламабаде

В связи с пандемией и вызванным ею кризисом власти Пакистана решили поднять цену на топливо. Автомобилисты и мотоциклисты бросились заполнять баки до вступления в силу нового указа. Ранее за весну цены на нефть падали четыре раза, достигнув своего минимума в начале мая.