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Километровые очереди за топливом наблюдают в Исламабаде

В связи с пандемией и вызванным ею кризисом власти Пакистана решили поднять цену на топливо. Автомобилисты и мотоциклисты бросились заполнять баки до вступления в силу нового указа. Ранее за весну цены на нефть падали четыре раза, достигнув своего минимума в начале мая.

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