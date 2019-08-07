Ким Чен Ын объяснил, почему продолжаются испытания ракет

4 раза за две недели КНДР испытывали новые ракеты. И Ким Чен Ын объяснил почему. По словам северокорейского лидера, это предупреждение Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения. Ким Чен Ын лично присутствовал во время каждого запуска ракет и остался доволен испытаниями.



Напомним, ранее МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи могут плохо отразиться на соглашениях о ядерном разоружении.