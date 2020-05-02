Ким Чен Ын показался на публике после долгого отсутствия

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Северокорейский лидер принял участие в мероприятии, посвященном завершению строительства завода к северу от Пхеньяна. Ранее ряд СМИ утверждал, что Ким Чен Ын находился при смерти из-за операции на сердечно-сосудистой системе. На кадрах же видно, как вождь улыбается, перерезает красную ленточку и встречается с официальными лицами вместе со своей сестрой. Предположения о его смерти были в значительной степени вызваны отчетом CNN, в котором цитировался анонимный американский чиновник с доступом к разведданным.