Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным

Глава Северной Кореи прибыл в Россию. Бронепоезд Ким Чен Ына рано утром пересек границу и ненадолго остановился на станции Хасан в Приморском крае. Северокорейского лидера встретили хлебом и солью, после чего он посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как домик Ким Ир Сена. Затем Ким Чен Ын вернулся на вокзал и отправился дальше в сторону Владивостока, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров состоятся завтра. Отметим, что это первый визит нынешнего руководителя КНДР в Россию.