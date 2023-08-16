Кинопроизводство приостановлено: в США продолжают бастовать актеры и сценаристы

Более 5 тыс. членов Американской федерации актеров телевидения и кино вышли на забастовку у студии "Юниверсал" в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте профсоюза.

Требования все те же - увеличение зарплат и компенсации переработок, а также ограничение использования искусственного интеллекта.