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Кинопроизводство приостановлено: в США продолжают бастовать актеры и сценаристы

Более 5 тыс. членов Американской федерации актеров телевидения и кино вышли на забастовку у студии "Юниверсал" в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте профсоюза.

Требования все те же - увеличение зарплат и компенсации переработок, а также ограничение использования искусственного интеллекта.

Забастовка гильдии киноактеров началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США.

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