Сегодня легендарная киностудия "Мосфильм" отмечает юбилей - 95 лет. За это время здесь было снято более 2 тысяч лент, которые стали классикой советского кинематографа, - "Брильянтовая рука", "Берегись автомобиля". Среди известных и военная драма "Иди и смотри". Фильм создан по сценарию Алеся Адамовича. Это совместная работа двух киностудий: "Мосфильма" и "Беларусьфильма".



