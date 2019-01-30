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Киностудия "Мосфильм" отмечает юбилей
Сегодня легендарная киностудия "Мосфильм" отмечает юбилей - 95 лет. За это время здесь было снято более 2 тысяч лент, которые стали классикой советского кинематографа, - "Брильянтовая рука", "Берегись автомобиля". Среди известных и военная драма "Иди и смотри". Фильм создан по сценарию Алеся Адамовича. Это совместная работа двух киностудий: "Мосфильма" и "Беларусьфильма".
Сегодня "Мосфильм" - это 16 павильонов, свой парк ретроавтомобилей, где можно увидеть знаменитый "Роллс-Ройз" из "Неуловимых мстителей" и 21-ую "Волгу" из "Берегись автомобиля". Здесь хранится более 300 тысяч костюмов разных времен. В "Мосфильме" есть даже собственная старая Москва с аптеками, булочными и брусчатыми улочками.
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