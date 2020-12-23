Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer продадут

Американская компания Metro-Goldwyn-Mayer, снявшая фильмы о Джеймсе Бонде, мультфильмы Том и Джери и другие, оказалась в тяжелом финансовом положении. Культовая киностудия выставлена на продажу из-за долгов. Рыночная стоимость Metro-Goldwyn-Mayer оценивается в 5,5 миллиарда долларов: в эту сумму входят стоимость акций и долговая нагрузка. Напомним, в 2010-м киностудия уже объявляла себя банкротом, но позже руководство отозвало свое заявление.