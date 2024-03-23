Кирби: У нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время невозможно определить, есть ли связь между предупреждениями американского посольства в Москве итерактом в "Крокус Сити Холле", пишет БЕЛТА.



"Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение (посольства США в начале марта) и эта атака связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца", - сказал Кирби.



Кирби отметил, что для того, чтобы "сложить пазл воедино", необходимо больше информации. Ранее Кирби на брифинге заявил, что администрация США не обладала заблаговременно информацией о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле".