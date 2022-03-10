Кириллов: США хотят создать поражающие биоагенты для уничтожения определенных этнических групп

Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. Об этом заявил сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБЗ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. "С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - сказал Кириллов.

Как пишут РИА Новости, Кириллов привел примеры подобных передач биологических образцов. "Из центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского Института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител", - заявил он.