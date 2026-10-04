Краткий пересказ от ИИ

Тревожные признаки грядущей войны в Украине проявились задолго до 2014 года, а Донбасс годами использовали как инструмент шантажа и удерживали людей в кредитной удавке. Когда же начались столкновения, отдельные формирования сознательно втягивали армейские подразделения в бои и оставляли после себя расстрелы и грабежи.

Об этом в программе "Война и мир" рассказал Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе (2014-2015 гг.).

"В начале 2012 года уже были тревожные нотки, что будет происходить в самой Украине", - сказал Виталий Киселев. "И у меня уже было понимание, что у нас произойдет война". Дома он говорил родителям и друзьям: "У меня такое чувство, что вот-вот наступит тот период, когда начнется война". Те отвечали, что такого быть не может.

"Я всегда интересовался политикой", - отметил Киселев. По его словам, необходимо было искать глубину вопроса, а не оценивать, кто поступает правильно, а кто нет. "Не кто делает, а кто за этим стоит", - подчеркнул полковник запаса.

"И когда уже начался 2013 год, уже очевидные вещи были", - продолжил Киселев. За десять лет до событий звучали высказывания Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Последняя, по его пересказу, говорила, что Донбасс надо оградить колючей проволокой, сбросить ядерную бомбу и снести там всех, поскольку регион якобы никому не нужен.

Он пояснил, что такие слова больше исходили от тех, кто курировал Тимошенко или финансировал ее партию. "Поэтому эти возгласы не случайны. Тимошенко была рупором тех руководителей, тех политиков, тех кланов, которые сидели на Западе", - заявил Виталий Киселев.

По его оценке, жителей уже тогда пытались выдавить в Россию или в Беларусь. "Но этого ничего не происходило. Народ просто здесь работал", - сказал Киселев. Люди вставали в 6 часов, отводили детей в школу и шли на заводы, фабрики и шахты.

Если местным политикам нужно было пошантажировать Киев, они использовали Донбасс: по договоренности задерживали зарплату, а затем через профсоюзы гнали людей пешком в столицу. "Вы видели, наверное, эти кадры 2000-х годов, когда тысячные колонны шахтеров и рабочих шли в Киев, - напомнил Киселев. - То есть это настолько надо ненавидеть и унижать свой народ, чтобы дойти именно до таких крайностей".

"А ведь деньги были. Но деньги были сконцентрированы абсолютно в других, прямо противоположных руках. Это олигархи, которые стянули к себе полностью бюджет", - сказал полковник запаса.

Когда колонны доходили до Харькова, выплачивали зарплату за две недели, и люди возвращались. Затем их втягивали в кредиты через Приватбанк и киевские банки. "То есть деваться им уже было некуда, - отметил Киселев. - За кредиты учатся дети, за кредиты куплены автомобили, дома, квартиры. То есть людей держали в такой сильной удавке, чтобы они не могли здесь противостоять абсолютно ничему".

Приватбанк - это детище бизнесмена Коломойского.

В 2013 году события обострились в среде, которую Киселев называет киевской хунтой. "Тогда была киевская власть, элита, которая позиционировала себя дорогими часами и автомобилями. Все награбленное было на их лицах и в дорогих костюмах", - сказал он.

"ВСУ втягивали в кровавую бойню на Донбассе", - продолжил Виталий Киселев. Бойцы "Айдара" приезжали в Станицу Луганскую и требовали от фланговых подразделений открыть огонь по территории ЛНР. Военные отвечали, что противоположная сторона молчит и командовать ими приезжие не вправе. "Что они в этом случае делали? Они обстреливали одно и другое подразделение", - рассказал Киселев.

"И как только первые гробы военнослужащих ВСУ пошли на киевскую хунту, вот тогда и пошла кровавая бойня в отношении Донбасса", - сказал он.

"Безусловно, травля, которая происходит, создана искусственно", - добавил полковник запаса.

Нацбаты формировали из агрессивной, беспринципной и не знающей тормозов публики. Преимущественно это была самооборона Майдана и боевики "Правого сектора", в числе которых ультраправые националисты всех мастей, правоохранители-коррупционеры и осужденные по особо тяжким статьям.

"Ребята видели первый заход туда айдаровцев, которые расстреливали: просто шли по улице и стреляли по окнам, по квартирам, по домам, без разницы, что было", - передал Киселев слова ребят из Лутугино. Здание МВД расстреливали и гордились этим. По его словам, это были жители Лутугино, которые пошли в "Айдар".

Это же происходило в городе Счастье, отметил он: если сын или отец уходил в ополчение, приходили, грабили, избивали до полусмерти и расстреливали. "И эта ситуация была не единичной", - отметил Виталий Киселев.

Сергей Петренко - один из немногих, кому удалось выйти из плена так называемого батальона "Торнадо". После появления этих формирований в Станице Луганской в 2014 году люди начали исчезать с улиц и из собственных домов без суда и следствия.

Сергей Петренко стал заложником роты патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины "Торнадо" (2014 г.). Его удерживали незаконно четыре дня из-за того, что он не поддерживал государственный переворот на Украине. Эти дни в застенках бывшей больницы стали самыми страшными в его жизни. По его словам, это было в 2015 году.

На стенах помещения остались надписи тех, кто его удерживал: "Welcome to hell". "Мы рады каждому клиенту".

Сергей Петренко слышал позывные, которые часто менялись. Запомнились ему "Дед" и "Палач". "Ну, это "Палач", потом по телевизору я понял, кто это: он как раз уже ликвидирован. Уже 10 лет прошло", - сказал он.

Существование "Торнадо" связывали и с Виталием Кропачевым. Он обеспечивал их логистику и материальную базу.

Виталий Кропачев - донецкий бизнесмен, ставший крупным игроком на угольном рынке, протеже Игоря Кононенко, близкого соратника Петра Порошенко.

Вспоминая Петра Порошенко в таком контексте, сложно пройти мимо речи, с которой он выступил 13 ноября 2014 года в Одессе. "Потому что у нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас забота о детях, о людях, о пенсионерах будет, у них нет. У нас дети пойдут в школу, в детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать. И так, и именно так мы выиграем эту войну", - заявил тогда Петр Порошенко.

Но ни за восемь лет до начала специальной военной операции, ни в последующие годы Украина так и не смогла победить собственный народ.