Кишинев готовится к активному участию в конфликтах на стороне НАТО

Независимая газета сообщает, что Молдова быстро превращается в фактического члена НАТО, не вступая в альянс формально.



Официальный Кишинев ранее вывел взаимодействие с блоком на высочайший уровень: НАТО финансировало программы обучения молдавских офицеров, перевооружения армии, учения. В последние недели на этом пути был сделан еще один шаг вперед: принято решение о строительстве неподалеку от Кишинева военной базы (де-факто, натовской).