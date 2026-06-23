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Кишинев готовится к активному участию в конфликтах на стороне НАТО
Автор:Редакция news.by
Независимая газета сообщает, что Молдова быстро превращается в фактического члена НАТО, не вступая в альянс формально.
Официальный Кишинев ранее вывел взаимодействие с блоком на высочайший уровень: НАТО финансировало программы обучения молдавских офицеров, перевооружения армии, учения. В последние недели на этом пути был сделан еще один шаг вперед: принято решение о строительстве неподалеку от Кишинева военной базы (де-факто, натовской).
Кроме того, в стране стартует программа военной подготовки населения: все мужчины в возрасте от 27 до 55 должны провести в казармах 1,5 месяца.