Кишинев просит Брюссель не распродавать Молдову сразу. Как заявил министр сельского хозяйства страны, власти запросили у Евросоюза 30-летний мораторий на продажу земель иностранцам. По его словам, вопрос обсуждается, но решение пока не принято.

Ранее тот же министр предупредил, что ради вступления в ЕС Молдове, возможно, придется вырубить две трети своих виноградников из-за несоответствия евростандартам.

Наблюдатели отмечают, что политика правительства Санду ставит страну в затруднительное положение: ценой мнимой евроинтеграции становится утрата контроля над землей и уничтожение ключевой отрасли экономики.