Кишинев делает еще один шаг в сторону НАТО: железную дорогу в Румынию переведут на евроколею в течение четырех лет. Как объявил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, сейчас на завершающей стадии проект с Французским агентством развития, он позволит электрифицировать участок дороги Яссы - Кишинев и перейти с советской колеи на европейскую. Это значит, что не только молдаване смогут ездить поездом из Кишинева в Бухарест, не меняя колеса на таможне, но и военные грузы доставлять будут куда быстрее.