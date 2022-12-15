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Кишинев делает еще один шаг в сторону НАТО
Кишинев делает еще один шаг в сторону НАТО: железную дорогу в Румынию переведут на евроколею в течение четырех лет. Как объявил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, сейчас на завершающей стадии проект с Французским агентством развития, он позволит электрифицировать участок дороги Яссы - Кишинев и перейти с советской колеи на европейскую. Это значит, что не только молдаване смогут ездить поездом из Кишинева в Бухарест, не меняя колеса на таможне, но и военные грузы доставлять будут куда быстрее.
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